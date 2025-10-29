Жители Приднестровья выступили против возрождения нацизма, «шагающего по Молдавии»

Жители Приднестровья решительно выступают против процессов возрождения нацистской идеологии, наблюдаемых в Молдавии. Такое заявление сделал депутат Верховного совета ПМР Вадим Кравчук в эфире телеканала «ТСВ».

«Это всё наглядно подтверждает то, против чего приднестровский народ. Просто факт того, что нацизм смело шагает по территории Молдовы», — сказал Кравчук.

Он пояснил, что речь идёт об открытии в молдавских селах кладбищ для румынских пособников нацистов с участием официальных лиц и воинских почестей. Депутат добавил, что в Молдавии системно переписывают историю, оскверняют советские памятники и вводят в школах учебники, обеляющие преступления румынских фашистов.

Ранее сообщалось, что на севере Молдавии был установлен памятник военнослужащим румынской армии периода режима Иона Антонеску, который в годы Второй мировой войны являлся союзником нацистской Германии. По документально подтверждённым сведениям, в период оккупации на территории Молдавии было уничтожено около 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган, а общее количество жертв достигло 570 тысяч человек.