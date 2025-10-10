Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Известия» сообщила, что власти в Молдавии намерены сносить памятники борцам с фашизмом. Такое заявление она сделала в связи с принятием в Кишенёве поправок в законодательство, упрощающих процедуру сноса монументов.

«Будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории. Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом. На фоне все более активных действий по героизации тех же самых румынских коллаборационистов», — считает дипломат.

Как отметила Захарова, на очереди христианские святыни, и теперь слово — за гражданами Молдавии, потомками борцов с нацизмом.

Ранее на севере Молдавии установили памятник «героям» румынской армии Антонеску, союзникам нацистской Германии. Режим Антонеску в годы Второй мировой войны уничтожил в Молдавии около 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган, а общее число жертв фашистской оккупации республики достигло 570 тысяч человек. Мемориал возвела ассоциация Monumentum при поддержке местных властей.