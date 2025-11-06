Россия и США
Регион
6 ноября, 00:01

Посольство РФ назвало ошибкой закрытие Русского дома в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Посольство России назвало ошибочным решение властей Молдавии о закрытии Русского дома в Кишиневе, подчеркнув, что этот шаг подрывает основу двусторонних отношений. Заявление опубликовано в связи с решением молдавского правительства расторгнуть соглашение с РФ о деятельности культурных центров, что повлечёт за собой прекращение работы Российского центра науки и культуры (РЦНК) в молдавской столице.

«Решение молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом невразумительные, противоречащие друг другу доводы не имеют под собой ни малейших оснований. По существу, наблюдаем усиление антагонизации всего, что связано с Россией. Эскалационный шаг молдавских властей подрывает правовую основу наших двусторонних отношений», — заявили в диппредставительстве.

Посольство отметило, что при необходимости расширит спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно российским посольством, в рамках функционала дипмиссии. В дипмиссии подчеркнули, что деятельность РЦНК носит исключительно культурный характер и осуществляется строго в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков назвал «линией на антагонизацию» решение Молдавии закрыть Русский дом. По его словам, Кремль сожалеет о том, что руководство Молдавии продолжает отрицать всё, что связано с Россией, в ущерб интересам значительной части населения страны.

