5 ноября, 09:37

В Россотрудничестве ответили на ситуацию с Русским домом в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Россотрудничество держит на контроле обстановку, складывающуюся вокруг Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Об этом федеральному информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе самого агентства.

«Следим за развитием событий», — сказал источник.

Жители Приднестровья выступили против возрождения нацизма, «шагающего по Молдавии»

Ранее сообщалось, что на севере Молдавии был установлен памятник военнослужащим румынской армии периода режима Иона Антонеску, который в годы Второй мировой войны являлся союзником нацистской Германии. Оккупация Молдавии привела к чудовищным жертвам: как подтверждают документальные источники, было систематически уничтожено примерно 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган. Всего за этот период погибло до 570 тысяч жителей региона.

