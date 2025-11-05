Россотрудничество держит на контроле обстановку, складывающуюся вокруг Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Об этом федеральному информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе самого агентства.

Ранее сообщалось, что на севере Молдавии был установлен памятник военнослужащим румынской армии периода режима Иона Антонеску, который в годы Второй мировой войны являлся союзником нацистской Германии. Оккупация Молдавии привела к чудовищным жертвам: как подтверждают документальные источники, было систематически уничтожено примерно 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган. Всего за этот период погибло до 570 тысяч жителей региона.