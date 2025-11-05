Россия и США
5 ноября, 10:00

Песков назвал «линией на антагонизацию» решение Молдавии закрыть Русский дом

Обложка © Life.ru

Решение властей Молдавии о прекращении работы Российского центра науки и культуры вызывает сожаление и говорит о линии отрицания Кишинёвом всего, что связано с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о закрытии «Русского дома».

«Это очень плохо. Здесь можно выразить сожаление. <...> Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересов значительной, если не большей части населения [собственной] страны», — отметил представитель Кремля.

Напомним, власти Молдавии объявили о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Соответствующее соглашение с Москвой было денонсировано, документ регламентировал работу «Русского дома». Россотрудничество сообщило, что держит на контроле обстановку, складывающуюся вокруг данного центра в Кишинёве.

Татьяна Миссуми
