1 октября, 12:06

Илон Маск призвал отменить Netflix из-за опасности для детей

Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Американский предприниматель Илон Маск призвал к бойкоту стримингового сервиса Netflix, обвинив платформу в негативном влиянии на психическое здоровье детей. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя картинку, где был изображён троянский конь с надписью «трансгендерная* леволиберальная повестка», который въезжал в замок под названием «ваши дети».

«Отмените Netflix ради здоровья ваших детей», — говорится в его публикации.

Призыв предпринимателя быстро стал популярным трендом в социальных сетях, собрав значительное количество сторонников. Многие пользователи поддержали инициативу бойкота стримингового сервиса, выразив обеспокоенность содержанием контента на платформе.

Ранее Илон Маск оценил заявления владельца Telegram Павла Дурова о давлении со стороны спецслужб Франции, который хотели, чтобы мессенджер ограничил возможности оппозиционных каналов перед выборами в Молдавии. Миллиардер охарактеризовал ситуацию всего одним словом — WOW.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Юрий Лысенко
