Илон Маск призвал отменить Netflix из-за опасности для детей

Американский предприниматель Илон Маск призвал к бойкоту стримингового сервиса Netflix, обвинив платформу в негативном влиянии на психическое здоровье детей. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя картинку, где был изображён троянский конь с надписью «трансгендерная* леволиберальная повестка», который въезжал в замок под названием «ваши дети».