28 сентября, 21:10

Маск лаконично прокомментировал попытку Франции вмешаться в выборы в Молдавии

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети X заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что французские спецслужбы оказывали на него давление с целью ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии накануне выборов.

«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

Напомним, что французские спецслужбы пытались заставить Павла Дурова ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По словам самого Дурова, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции. Он подчеркнул, что такие действия являются либо вмешательством в судебный процесс, либо попыткой использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе. Telegram проверил указанные властями каналы. Часть из них действительно нарушала правила и была удалена. Однако второй список включал легитимные ресурсы, объединённые только оппозиционной позицией. Их блокировку команда мессенджера отклонила.

