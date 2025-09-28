Клишас расценил просьбу Франции по цензуре в Молдавии как вмешательство в выборы

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас охарактеризовал обращение Франции к руководителю Telegram Павлу Дурову с просьбой о цензуре каналов как неприкрытое вмешательство в электоральный процесс Молдавии. Такое заявление он сделал в своём Telegram-канале.

«Здесь всё что вы хотели знать о «высоких европейских демократических стандартах». Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела «суверенного» государства Молдова», — написал он.

По словам Дурова, французские спецслужбы через посредника пытались добиться ограничения работы определённых Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в молдавской республике.

Напомним, основатель Telegram Дуров недавно рассказал, что французские спецслужбы пытались использовать его уязвимое правовое положение во Франции в качестве рычага для политического влияния. Ему был предложен негласный «сделко-обмен»: помощь в урегулировании судебных разбирательств в обмен на ограничение работы молдавских оппозиционных каналов. Дуров не только отверг эти требования, но и публично раскритиковал их, указав, что это либо прямое вмешательство в правосудие, либо циничная манипуляция.