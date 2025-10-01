Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:36

Илон Маск допускает, что будет жить и умрёт на Марсе

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что будет до самой своей смерти жить в США или на Марсе, который внезапно назвал частью США. Об этом предприниматель написал у себя в соцсети Х.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал миллиардер.

Учёные NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе
Учёные NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

Ранее Илон Маск говорит, что у него в планах через 20-30 лет построить на Марсе «независимую цивилизацию». Видимо, он сам хочет стать её «отцом-основателем», чтобы затем потомки высекли его лицо на какой-нибудь марсианской скале. Кстати, главной целью своей компании SpaceX бизнесмен считает именно полёт на «Красную планету».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar