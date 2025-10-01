Илон Маск допускает, что будет жить и умрёт на Марсе
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что будет до самой своей смерти жить в США или на Марсе, который внезапно назвал частью США. Об этом предприниматель написал у себя в соцсети Х.
«У меня один паспорт сейчас и навсегда: американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал миллиардер.
Ранее Илон Маск говорит, что у него в планах через 20-30 лет построить на Марсе «независимую цивилизацию». Видимо, он сам хочет стать её «отцом-основателем», чтобы затем потомки высекли его лицо на какой-нибудь марсианской скале. Кстати, главной целью своей компании SpaceX бизнесмен считает именно полёт на «Красную планету».
