Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 17:47

Учёные NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

Учёные NASA предположили, что нашли следы древних форм жизни на Марсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Американские учёные из НАСА заявили о потенциально революционном открытии на Марсе. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никола Фокс.

В прошлом году в долине Неретва Валлис были обнаружены необычные пятна на скалах, получившие название «маковые зёрна» или «леопардовые пятна». Анализ изображений и данных позволил учёным предположить, что эти образования могли возникнуть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью», — рассказала Фокс.

Ранее учёные НАСА рассказали, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты пробудут на сателлите от восьми до двенадцати дней. Соединённые Штаты намерены отправлять полезные грузы на поверхность спутника Земли, чтобы начать строительство своего «базового лагеря».

Полина Никифорова
