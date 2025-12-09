РКН заблокировал сайт с раскрасками по «Наруто», «Винкс» и «Черепашкам-ниндзя»

Московский суд признал опасными для детей онлайн-раскраски, содержащие изображения персонажей популярных кино- и мультипликационных франшиз. Как сообщает Mash, основанием для решения стало наличие на сайте контента, связанного с оружием и разжиганием вражды.

В России запретили детские раскраски по популярным мультфильмам. Фото © Telegram /Mash

Под ограничение попали раскраски с черепашками-ниндзя, героями «Наруто», Алисой Селезнёвой, Тринити из «Матрицы», персонажами «Винкс», вселенной Marvel и Хагги Вагги, а также изображения с вейпами. Ресурс предлагал пользователям скачивать, распечатывать или раскрашивать картинки в режиме онлайн, разделяя их по возрастным категориям.

Отдельный раздел платформы был ориентирован на взрослую аудиторию и включал рисунки с мелкими деталями, оружием и ЛГБТ*-тематикой. Суд постановил признать сайт запрещённым на территории России, после чего Роскомнадзор внёс его в соответствующий реестр и заблокировал доступ для российских пользователей.

Ранее стало известно, что издательство «АСТ» приняло решение об отзыве тиража романа «Оно» Стивена Кинга после поступления жалоб на содержание книги. В знаменитом произведении было обнаружено описание сцен, связанных с нетрадиционными отношениями. В настоящее время «АСТ» проводит дополнительную собственную проверку с привлечением современных технологий и экспертов.

