В Белоруссии начнут штрафовать за пропаганду ЛГБТ* и чайлдфри

В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и чайлдфри. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко.

Защите традиционных ценностей посвящён целый блок документа. Так, штраф в размере до 900 белорусских рублей (23,8 тысячи российских) предусмотрен за пропаганду ЛГБТ*, педофилии и бездетности. Штраф до 1 350 белорусских рублей (35,7 тысячи российских) вводится за нарушение в отношении детей.