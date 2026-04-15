В Белоруссии начнут штрафовать за пропаганду ЛГБТ* и чайлдфри
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / webhobbit
В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и чайлдфри. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко.
Защите традиционных ценностей посвящён целый блок документа. Так, штраф в размере до 900 белорусских рублей (23,8 тысячи российских) предусмотрен за пропаганду ЛГБТ*, педофилии и бездетности. Штраф до 1 350 белорусских рублей (35,7 тысячи российских) вводится за нарушение в отношении детей.
Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков, в частности, регулируется порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (исполнители, процедура, сроки).
В России решение о признании ЛГБТ* экстремистской организацией было вынесено Верховным судом в ноябре 2023 года. А в 2024 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.