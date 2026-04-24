Сначала ЛГБТ*, теперь взятки: Руководство «Эксмо» попалось на «серых» схемах с запрещёнными книгами

По данным телеграм-канала, в московском офисе компании накануне прошли повторные обыски, инициированные после показаний финдиректора Светланы Цепляевой. Она заявила, что в 2024–2025 годах руководители редакции № 1 без оформления документов отправляли со складов запрещённые книги, зная, что те попадут в продажу, в том числе несовершеннолетним.

Напомним, 21 апреля следователи провели обыски по делу об экстремизме в столичных офисах издательства «Эксмо». Был задержан гендиректор Евгений Капьев, а в мае прошлого года сотрудники издательства и его «дочек» уже попадали под следствие за пропаганду ЛГБТ*. Несмотря на штрафы, проверки и уголовное преследование, компания отчиталась о рекордных доходах за прошлый год: выручка достигла 25,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиарда, за два года активы холдинга выросли более чем вдвое, а дивиденды составили 174 миллиона рублей (на 49 миллионов больше, чем годом ранее).