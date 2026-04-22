«Эксмо» в 2025 году получило рекордные 25,1 миллиарда, несмотря на дело и штрафы

Издательство «Эксмо» закрыло прошлый год в рекордными доходами, несмотря на штрафы, проверки и уголовное дело о пропаганде ЛГБТ*. По данным Baza, выручка составила 25,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,6 миллиарда.

За последние два года активы компании выросли более чем в два раза. Дивиденды составили 174 миллиона рублей — это на 49 миллионов больше, чем в 2024-м. Что касается владельцев юридического лица, то почти половина долей принадлежит иностранным компаниям — кипрской и сейшельской. Остальное находится в руках торгового дома «Эксмо» и президента Марии Емельяновой.

Столь высоким доходам руководство обязано цифровому формату. Так, продажи электронных и аудиокниг выросли на 45% — до 222 миллионов штук. Бумажные же книги стали менее популярны, число проданных экземпляров упало на 1%, но выручка выросла на 16,6%. По итогам года издательство заняло 20% этого рынка, который подрос с 98 до 111 миллиардов рублей.

Самыми продаваемыми бестселлерами стали «Если все кошки в мире исчезнут» — 450 тысяч штук, а также «Кафе на краю земли» — 170 тысяч. Помогло нарастить доходы и внедрение в рабочие процессы искусственного интеллекта: нейросети занимаются редактурой и отвечают клиентами на маркетплейсах.

Не помешали успехам и сложности с законом. Только на проверку контента на предмет пропаганды нетрадиционных отношений*, экстремизма и упоминаний наркотиков издательство каждый год тратит по два-три миллиарда рублей. А однажды партнёрам разослали список из 50 книг для немедленного уничтожения, что привело к финансовым потерям и тратам на логистику. В целом с 2023 года «Эксмо» успело получить штрафов на 9,85 миллиона.

Напомним, в московских офисах «Эксмо» прошли обыски по делу об экстремизме. Задержан генеральный директор Евгений Капьев. Ещё в мае минувшего года сотрудники издательства и её «дочек» попадали под следствие из-за пропаганды ЛГБТ*.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.