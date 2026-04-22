Экс-глава Popcorn Books дал показания против топ-менеджмента «Эксмо»

Бывший директор закрытого издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов* пошёл на сделку со следствием. Он дал показания по делу о ЛГБТ-пропаганде** на топ-менеджеров «Эксмо». Об этом пишет ТАСС.

После этого в издательстве прошли обыски. К следователям доставили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, финдиректора Светлану Цыпляеву, замглавреда Юлию Соколовскую и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина.

Сами бывшие сотрудники Popcorn Books около года находятся под домашним арестом, их обвинение ужесточили — теперь им грозит до 12 лет колонии за организацию деятельности экстремистской организации.

Напомним, в мае 2025 года силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Силовые структуры действовали на основании постановления, вынесенного в связи с уголовным делом о пропаганде ЛГБТ**.

