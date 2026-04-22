22 апреля, 05:05

Экс-глава Popcorn Books дал показания против топ-менеджмента «Эксмо»

Офис издательства «Эксмо». Обложка © Life.ru

Офис издательства «Эксмо». Обложка © Life.ru

Бывший директор закрытого издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов* пошёл на сделку со следствием. Он дал показания по делу о ЛГБТ-пропаганде** на топ-менеджеров «Эксмо». Об этом пишет ТАСС.

После этого в издательстве прошли обыски. К следователям доставили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, финдиректора Светлану Цыпляеву, замглавреда Юлию Соколовскую и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина.

Сами бывшие сотрудники Popcorn Books около года находятся под домашним арестом, их обвинение ужесточили — теперь им грозит до 12 лет колонии за организацию деятельности экстремистской организации.

В «Эксмо» назвали причину допроса гендиректора издательства
В «Эксмо» назвали причину допроса гендиректора издательства

Напомним, в мае 2025 года силовики изъяли часть материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Силовые структуры действовали на основании постановления, вынесенного в связи с уголовным делом о пропаганде ЛГБТ**.

* Внесён в РФ в перечень экстремистов.

** Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Артём Гапоненко
