Гендиректора «Эксмо» Капьева освободили после допроса под обязательство о явке

В издательстве «Эксмо» сообщили, что генеральный директор Евгений Капьев, а также другие руководители, включая заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую, были отпущены из Следственного комитета России после допроса под обязательство о явке. Такой информацией делится РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу издательства.

Ранее в «Эксмо» подтвердили, что Капьев и ещё трое сотрудников были доставлены в СК для допроса в рамках уголовного дела об экстремизме, связанного с распространением книг издательства Popcorn Books.

«Следственный комитет отпустил под обязательство о явке после допроса топ-менеджеров «Эксмо», включая гендиректора издательства Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую», — заявили в пресс-службе.

Напомним, в московских офисах «Эксмо» прошли обыски по делу об экстремизме. Задержан генеральный директор Евгений Капьев. Ещё в мае минувшего года сотрудники издательства и её «дочек» попадали под следствие из-за пропаганды ЛГБТ*.

Ранее сообщалось, что издательство «Эксмо» закрыло прошлый год с рекордными доходами, несмотря на штрафы, проверки и уголовное дело о пропаганде ЛГБТ*. Выручка составила 25,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,6 миллиарда. За последние два года активы компании выросли более чем в два раза. Дивиденды составили 174 миллиона рублей — это на 49 миллионов больше, чем в 2024-м.

