«Это не повестка президента»: Песков высказался о скандале вокруг издательства «Эксмо»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние сообщения об уголовном преследовании высшего руководства издательства «Эксмо». Журналисты поинтересовались, известно ли главе государства об этом разбирательстве и находится ли данный вопрос на контроле в Кремле.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные инциденты не входят в сферу компетенции Владимира Путина. По словам спикера, подобные разбирательства должны курировать профильные ведомства.

«Это скорее тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента», — заявил Песков.

Таким образом, в администрации лидера страны дали понять, что не планируют вмешиваться в ход следственных действий. Официальная позиция сводится к тому, что все детали должны выяснять компетентные структуры, работающие с подобными делами.

Вопросы о ходе расследования и возможных обвинениях в адрес топ-менеджеров издательства спикер предложил переадресовать силовикам. На данный момент никакой дополнительной информации о статусе разбирательства со стороны Кремля не поступало.

Напомним, в московских офисах «Эксмо» прошли обыски по делу об экстремизме. Задержан генеральный директор Евгений Капьев. Ещё в мае минувшего года сотрудники издательства и её «дочек» попадали под следствие из-за пропаганды ЛГБТ*.

