Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 12:02

«Это не повестка президента»: Песков высказался о скандале вокруг издательства «Эксмо»

Песков: Дело против топ-менеджеров «Эксмо» не входит в повестку президента

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние сообщения об уголовном преследовании высшего руководства издательства «Эксмо». Журналисты поинтересовались, известно ли главе государства об этом разбирательстве и находится ли данный вопрос на контроле в Кремле.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные инциденты не входят в сферу компетенции Владимира Путина. По словам спикера, подобные разбирательства должны курировать профильные ведомства.

«Это скорее тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента», — заявил Песков.

Таким образом, в администрации лидера страны дали понять, что не планируют вмешиваться в ход следственных действий. Официальная позиция сводится к тому, что все детали должны выяснять компетентные структуры, работающие с подобными делами.

Вопросы о ходе расследования и возможных обвинениях в адрес топ-менеджеров издательства спикер предложил переадресовать силовикам. На данный момент никакой дополнительной информации о статусе разбирательства со стороны Кремля не поступало.

«Эксмо» в 2025 году получило рекордные 25,1 миллиарда, несмотря на дело и штрафы
«Эксмо» в 2025 году получило рекордные 25,1 миллиарда, несмотря на дело и штрафы

Напомним, в московских офисах «Эксмо» прошли обыски по делу об экстремизме. Задержан генеральный директор Евгений Капьев. Ещё в мае минувшего года сотрудники издательства и её «дочек» попадали под следствие из-за пропаганды ЛГБТ*.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar