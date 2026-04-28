Путин заявил о необходимости жесткой борьбы с экстремизмом и террором

Исходя из колоссальной значимости грядущих выборов для всей страны, властям предписано действовать предельно жёстко — без послаблений в отношении экстремизма, терроризма и преступных элементов на протяжении всей предвыборной кампании 2026 года. Такое указание на совещании, где обсуждались меры безопасного проведения голосования, дал президент страны Владимир Путин.

«Я прошу руководство и личный состав всех правоохранительных органов предельно ответственно выполнять свои обязанности, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для страны, для нашей политической жизни и общественной стабильности, для единства в обществе», — сказал он.

Российский лидер акцентировал внимание силовиков на том, что ригидность и бескомпромиссность в вопросах подавления экстремистских и криминальных вылазок сейчас выходят на первый план.

Ранее Путин сообщил, что на территории России наблюдается стабильное повышение террористической опасности, особенно на фоне активности незаконных вооружённых формирований. Глава государства заявил, что риски террористических угроз продолжают расти. Он добавил, что глобальные террористические сети, а также радикальные и экстремистские ячейки не прекращают своей подрывной деятельности. По словам Путина, они продолжают искать способы дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.