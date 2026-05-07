7 мая, 17:40

Суд отпустил троих фигурантов дела об ЛГБТ*-книгах под запрет действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения троим фигурантам дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«В отношении Дмитрия Протопопова**, Артёма Вахляева** и Павла Иванова** избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — рассказал собеседник агентства.

Год назад их отправили под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Все трое внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По данным СМИ, Протопопов** — один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum, Иванов** — директор по продажам, Вахляев** отвечал за склад и распространение литературы.

«Это не повестка президента»: Песков высказался о скандале вокруг издательства «Эксмо»

В апреле гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были допрошены в СК по тому же делу. После допроса их отпустили под обязательство о явке, уголовное дело в отношении них не возбуждалось.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

**Лица, признанные экстремистами и террористами на территории РФ

Александра Мышляева
