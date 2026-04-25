СКР обязал гендиректора «Эксмо» явиться к следователю в понедельник

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и несколько его сотрудников обязаны явиться к следователю в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что пока все они находятся в статусе свидетелей и находятся дома.

«Обязательства по явке в понедельник», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Претензии следствия связаны с тем, что издательство продолжало распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после того, как в 2023 году «движение ЛГБТ*» признали экстремистским и запретили. В «Эксмо» пояснили, что несколько десятков таких экземпляров не были учтены в складских остатках и какое-то время продолжали продаваться.

Показания на топ-менеджеров издательства дали фигуранты другого громкого дела — компании Popcorn Books. Самого Капьева и нескольких его заместителей уже доставляли на допрос 21 апреля, а отпустили только вечером 23 апреля. Теперь следствие вновь вызвало их для дачи показаний.

