Подачу заявлений в аспирантуру через сайты вузов отменят с 2026 года

Минобрнауки России изменило правила приёма в аспирантуру: с 2026 года подать заявление в электронном виде можно будет только через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе министерства, пишет РИА «Новости».

«Заявление о приёме в аспирантуру начиная с 2026 г. поступающие смогут подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или направить его через оператора почтовой связи. Подача заявления о приёме в аспирантуру через информационные системы вуза с 2026 г. упраздняется», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что основные правила приёма в аспирантуру сохранятся. Сроки приёма и зачисления также не изменятся. Кроме того, с 2026 года изменится порядок целевого приёма в аспирантуру. Целевую квоту будут устанавливать с указанием конкретных заказчиков обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест.

В министерстве пояснили, что такая детализация должна повысить заполнение целевой квоты. Целевое место будут закреплять за конкретным заказчиком. По данным Минобрнауки, общее число аспирантов российских университетов и научных организаций выросло с 87,75 тыс. в 2020 году до 126,2 тыс. в 2025 году. Рост составил 44%.

