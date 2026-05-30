Минпросвещения обновит стандарт обучения для 10–11-х классов

Новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов закрепит право школьников изучать все предметы только на базовом уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что старшеклассники смогут выбирать углублённое изучение отдельных дисциплин в зависимости от профиля. При этом базовый уровень сохранится как доступный вариант по всем предметам. Программы по математике, физике, химии и биологии сделают более прикладными. Также в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Стандарт подготовили с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов России. В документе также установят перечень средств обучения, воспитания и оборудования, которые нужны школам для реализации основной образовательной программы среднего общего образования.

