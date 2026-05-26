В РФ могут начать бесплатно давать школам площадки для выпускных на фоне высоких цен на аренду

Выпускной для российских школьников в среднем обходится родителям в 46 тысяч рублей на человека. Из-за высокой стоимости в каждом десятом классе праздник вовсе отменяют. Об этом заявил у себя в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

Основная часть расходов уходит не на развлечения, а на аренду площадки, ведущего и техники. При этом в городах уже есть муниципальные ДК, молодёжные центры, актовые залы и парки, которые содержатся за бюджетный счёт, указал парламентарий.

«Всё это уже построено и содержится за счёт бюджета. Так почему школа не может раз в год получить такую площадку бесплатно или по символической цене для своих же выпускников?», — написал он.

С этим предложением партия «Новые люди» обратились к министру просвещения Сергею Кравцову.

Кстати, раскошелиться придётся ещё и на подарок учителю. Однако в Общероссийском профсоюзе образования указывают, что сумма презента для преподавателя не должна превышать 3000 рублей.