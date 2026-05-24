В Минпросвещения напомнили о максимальной стоимости подарка учителю на выпускной

Родителям напомнили о лимите на подарки педагогам. Стоимость презента учителю на последний звонок или выпускной не может превышать трёх тысяч рублей. Об этом заявил РИА «Новости» эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

«Следует также на всякий случай сохранять чеки на приобретённые подарки, по возможности также передавать подарки педагогическим работникам вместе с чеком, чтобы иметь возможность в случае какой-либо проверки доказать его стоимость», — отметил эксперт.

Если семья планирует вручить несколько сувениров, «правило трёх тысяч» применяется к каждому из них отдельно. Цена любого предмета не должна выходить за установленные рамки.

Данная норма служит дополнительной защитой педагогов от необоснованных претензий. Ограничение действует только в рамках исполнения должностных обязанностей. Вне рабочей деятельности законодательство не устанавливает рамок для знаков внимания. Учителя могут свободно принимать их в личном общении.

Ранее Life.ru писал, что подготовка к выпускному вечеру в 2026 году обойдётся семьям заметно дороже, чем в предыдущие годы. Минимальный бюджет для выпускницы стартует примерно от 14 тысяч рублей, для выпускника — от 20–22 тысяч, однако при выборе премиального образа расходы могут вырасти в несколько раз, а общая сумма затрат для семьи с двумя детьми способна достигать 180 тысяч рублей. Собрать девушку на праздник часто оказывается дороже, чем юношу, что связано с более высокими требованиями к платью, обуви, аксессуарам и услугам бьюти-индустрии, тогда как молодым людям зачастую достаточно классического костюма и базовых расходов на транспорт и развлечения.