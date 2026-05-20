Собрать выпускницу в 2026 году ободётся в два раза дороже, чем выпускника

В преддверии выпускных вечеров родители всё чаще задаются вопросом: сколько придётся потратить, чтобы собрать ребёнка на праздник? Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко подсчитал для Life.ru, во сколько обойдётся подготовка к выпускному в 2026 году. По его словам, собрать выпускницу обычно заметно дороже, чем выпускника.

Минимальный бюджет для девушки стартует примерно от 14 тысяч рублей, для юноши — от 20–22 тысяч рублей. Если же речь идёт о премиальном образе, расходы возрастают в несколько раз.

Премиальный набор для девушки на выпускной может стоить около 120 тысяч рублей, а для юноши — около 60 тысяч. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Сколько стоит собрать выпускницу

Бюджетный вариант — при покупке вещей преимущественно на маркетплейсах — включает:

платье — 4–10 тысяч рублей;

обувь — 3–10 тысяч рублей;

аксессуары (сумка, бижутерия) — около 3 тысяч рублей;

укладку и макияж — 4–6 тысяч рублей.

Итоговая стоимость такого образа составит примерно 14–29 тысяч рублей.

Премиальный вариант обойдётся значительно дороже:

дизайнерское платье или костюм — 25–55 тысяч рублей;

брендовая обувь — 15–28 тысяч рублей;

аксессуары и украшения — около 20 тысяч рублей;

услуги стилиста и визажиста — 15–20 тысяч рублей.

В этом случае общие расходы могут достигать 75–123 тысяч рублей.

Во сколько обойдётся выпускной для юноши

Подготовка юноши обычно обходится дешевле из-за более сдержанного дресс-кода.

Базовый комплект включает:

костюм — около 10 тысяч рублей;

классические туфли — 5–7 тысяч рублей;

рубашку и аксессуары — около 5 тысяч рублей.

Такой образ обойдётся примерно в 20–22 тысячи рублей.

Образ среднего сегмента будет стоить дороже:

костюм — 25–35 тысяч рублей;

обувь — около 15 тысяч рублей;

рубашка и аксессуары — 7–10 тысяч рублей.

Итоговая сумма составит около 47–60 тысяч рублей.

«В целом за 40–50 тысяч рублей можно достаточно бюджетно собрать двоих разнополых детей на выпускной», — резюмировал экономист.

Ранее стилист посоветовала родителям экономить на выпускном с помощью аренды нарядов. По её словам, прокат платья вместе с укладкой и аксессуарами может обойтись примерно в 30 тысяч рублей.