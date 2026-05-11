10 мая, 23:37

Идеальная кожа к выпускному: Пять шагов до праздника и один запрет — мнение эксперта

Эксперт Вериченко: Ключ к стойкому макияжу кроется в правильной подготовке кожи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Buday

Выпускной вечер — это тот случай, когда хочется, чтобы кожа выглядела безупречно не только на фотографиях, но и вживую. При этом ключ к стойкому макияжу и ровному тону совсем не в количестве декоративной косметики, а в правильной подготовке кожи. Об этом Life.ru рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

По мнению эксперта, подготовку кожи лучше начинать за несколько дней до мероприятия. В этот период важно сосредоточиться на выравнивании текстуры и глубоком увлажнении. За 3–5 дней можно добавить мягкое отшелушивание — энзимный пилинг или деликатные кислоты помогут убрать ороговевшие клетки и сделать кожу более гладкой. Это напрямую влияет на то, как будет ложиться тон. После отшелушивания важно усилить увлажнение: подойдут различные сыворотки, а также лёгкие кремы, которые восстанавливают баланс кожи и не перегружают её.

«За день до выпускного лучше отказаться от любых новых средств и активных процедур. Кожа в этот момент должна быть в стабильном состоянии — без экспериментов, которые могут вызвать реакцию», — отметила специалист.

Вечером перед выпускным стоит сделать увлажняющую или успокаивающую маску, чтобы кожа выглядела более наполненной и свежей. Главная задача в подготовке – не «сделать максимум», а не нарушить баланс кожи. Любые агрессивные процедуры накануне могут дать обратный эффект: покраснения, шелушения или чувствительность.

В день мероприятия уход должен быть лёгким и функциональным. Начните с мягкого очищения, затем используйте тонер или эссенцию для базового увлажнения. Следующий шаг — сыворотка с увлажняющими компонентами: она помогает коже выглядеть более гладкой и «собранной». После этого наносится крем — лучше выбрать текстуру средней плотности, которая хорошо впитывается и не оставляет липкости. Это создаст комфортную основу под макияж.

Отдельное внимание стоит уделить базе под макияж. Если кожа склонна к сухости, подойдут увлажняющие праймеры с эффектом лёгкого сияния — они визуально выравнивают поверхность и делают тон более естественным. Для комбинированной или жирной кожи лучше использовать матирующие базы в Т-зоне, чтобы макияж дольше сохранял свежий вид.

«Чтобы макияж держался весь вечер, важно не перегружать кожу слоями. Лучше нанести меньше средств, но дать каждому из них хорошо впитаться — это обеспечивает стойкость и аккуратный внешний вид», — добавила собеседница Life.ru.

Не менее важно учитывать детали, которые особенно заметны на фотографиях. Зона вокруг глаз требует дополнительного увлажнения: лёгкие гели или кремы помогут избежать эффекта «сухого консилера». Губы также стоит подготовить заранее, например, мягкий скраб и бальзам сделают помаду более ровной. Шея и декольте должны быть в том же состоянии, что и лицо: ровный тон и лёгкое увлажнение создают целостный образ.

Кожа лучше всего выглядит тогда, когда она в спокойном состоянии — увлажнённая, без перегрузки и стресса. Именно это даёт тот самый эффект идеальной кожи, которая смотрится одинаково хорошо и в жизни, и на фото.

Финальный штрих — это внимание к базовым привычкам: достаточное количество воды, полноценный сон накануне и умеренность в солёной пище. Даже один вечер без этих факторов может отразиться на коже сильнее, чем кажется. Поэтому подготовка к выпускному — это не только про косметику, но и про общее состояние, которое в итоге и создаёт тот самый безупречный результат.

Напомним, общегородской праздник столичных выпускников состоится 26 июня на ВДНХ. Мероприятие начнётся вечером и продлится до шести утра 27 июня. Для ребят подготовили насыщенную программу: интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты популярных отечественных артистов (которых выпускники традиционно выбирают сами), а также выступления диджеев.

Ольга Годуненко
