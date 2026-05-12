12 мая, 09:19

«Поплавал на пароходе — уже взрослый»: Школьные выпускные сравнили с обрядами древних племён

Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков

Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко в беседе с «Абзацем» назвал школьные выпускные обрядами инициации, похожими на те, что приняты у традиционных племён.

По его словам, в древности мальчика уводили в лес, морили голодом и били, чтобы инициировать во взрослую жизнь. Сегодня же, по иронии, достаточно поплавать на теплоходе — и ты уже «выпускник». Однако, заметил эксперт, в наши дни у этого торжества нет чётких признаков перехода во взрослость. Процесс вступления в новую жизнь сильно «размазан».

Паспорт получают в 14 лет, выпускные отмечают и в 9-м, и в 11-м классе, а учёба в вузе на очном отделении всё равно не даёт полной самостоятельности.

Аренда платья, мюли и зализанный пучок: Стилист рассказала, как родителям зумеров не разориться на выпускном

А ранее Life.ru писал, что общегородской выпускной в Москве состоится 26 июня на ВДНХ. На время праздника центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход — по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Дарья Нарыкова
