Аренда платья, мюли и зализанный пучок: Стилист рассказала, как родителям зумеров не разориться на выпускном

Подготовка к выпускному для школьника может обойтись в 120 тысяч рублей, однако при разумной экономии можно уложиться в 25–30 тысяч — например, взяв наряд напрокат. Об этом «Вечерней Москве» рассказала звёздный стилист и блогер Ольга Кафф.

Специалисты подсчитали, что в сумму около 120 тысяч входят дизайнерское платье, дорогие туфли и аксессуары, а также услуги визажиста и парикмахера. Однако стилист советует не тратиться на пышный наряд, который больше никогда не пригодится.

«Чтобы сэкономить, я рекомендую брать одежду в аренду. Выпускной — лишь раз в жизни, и какое-то пышное, эффектное платье если и добавится в ваш гардероб, то вряд ли ещё найдет себе применение», — указала эксперт.

По словам Кафф, аренда платья плюс укладка, маникюр, туфли и аксессуары обойдутся примерно в 30 тысяч рублей. Укладка и маникюр в Москве стоят около 5700 рублей за процедуру — экономить лучше не на вызове мастера на дом, а на самостоятельном визите в салон.

Советы стилиста на 2026 год: Аксессуары: тонкие длинные шарфики на шею (300–500 рублей) в сочетании с платьем в тон.

тонкие длинные шарфики на шею (300–500 рублей) в сочетании с платьем в тон. Обувь: женские туфли-мюли или модели со «спиралью» вокруг ноги (от 3000 рублей). Мужчинам вместо классики — лаконичные кроссовки (от 6000 рублей) или спортшик: рубашка с брюками в тон и белая футболка под низ (от 5000 рублей).

женские туфли-мюли или модели со «спиралью» вокруг ноги (от 3000 рублей). Мужчинам вместо классики — лаконичные кроссовки (от 6000 рублей) или спортшик: рубашка с брюками в тон и белая футболка под низ (от 5000 рублей). Наряды: в моде бархат, кружево, корсеты (от 3000 рублей), платья ампир с завышенной талией (около 5000 рублей), асимметрия на одно плечо в античном стиле (2–3 тысячи на маркетплейсе). Пастельные тона и спущенное плечо остаются в тренде.

в моде бархат, кружево, корсеты (от 3000 рублей), платья ампир с завышенной талией (около 5000 рублей), асимметрия на одно плечо в античном стиле (2–3 тысячи на маркетплейсе). Пастельные тона и спущенное плечо остаются в тренде. Причёски: зализанный пучок из мелких кудрей — 3000–5000 рублей в салоне. Мужская укладка «как в 40-х» с боковым пробором и гелем — около 1000 рублей.

Напомним, общегородской бал для столичных выпускников пройдёт 26 июня на ВДНХ. Праздник стартует вечером и продлится до шести утра 27 июня. Для ребят подготовили насыщенную программу: интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные зоны, концерты популярных российских исполнителей (которых выпускники традиционно выбирают сами), а также выступления диджеев.