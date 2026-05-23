Выпускные в России — всё? Откажутся ли подростки от праздника совсем, объяснил эксперт

Слухи об отказе от пышных выпускных не соответствуют реальности. Бюджеты растут, а праздник лишь меняет формат, становясь более уникальным, но не менее значимым для семей. Об этом РИАМО сообщил эксперт по подготовке выпускных Игорь Парин.

По его словам, средний бюджет на торжество в России составляет от 15 до 50 тысяч рублей на одного ребёнка (с учётом одежды, банкета, фотографа и аренды площадки). Запросы на организацию мероприятий в мае–июне стабильно растут. Часть семей действительно выбирает камерный вариант (кафе вместо ресторана, домашнее застолье), но это не отказ, а смена формата.

Эксперт отметил, что люди стали осознаннее относиться к расходам, однако эмоциональная ценность выпускного не исчезла. Школьный бал остаётся важнейшей точкой перехода для ребёнка и всей семьи. Заметный тренд — смещение акцента с помпезности на уникальность: тематические вечеринки, выездные квесты, мероприятия на природе.

«Выпускной в России живет, трансформируется, но не умирает — и в ближайшие годы эта традиция никуда не денется», — заключил эксперт.

Напомним, что общегородской бал московских выпускников пройдёт 26 июня на ВДНХ. Праздник стартует вечером и продлится до шести утра 27 июня. Для ребят подготовили насыщенную программу: интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные зоны, концерты популярных отечественных звёзд (которых выпускники традиционно выбирают сами), а также диджей-сеты.