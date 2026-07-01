«Не бросайте в омут»: Психолог дала 5 советов, как помочь подростку с подработкой на лето

Летние каникулы — время, когда многие школьники задумываются о первой работе. Однако, как отметила психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru, найти правильный подход к ребёнку и не отбить у него желание трудиться бывает сложнее, чем саму вакансию. По словам специалиста, родителям важно понимать, что подросток только учится выстраивать деловую коммуникацию и нуждается в поддержке.

Психолог выделила пять ключевых шагов, которые помогут ребёнку найти летнюю подработку без стресса и негативных последствий. Первый — понять, что движет подростком, чего он хочет и чего боится. Второй — делать упор на возможности: свои деньги, взрослое участие в быту семьи, опыт для будущей карьеры. Третий — дать ощущение самостоятельности, но с поддержкой. Четвёртый — искать работу вместе, а не просто сказать «делай».

Искать возможность вместе крайне важно. Сказать «делай» и уйти — это безответственно для родителя. Во-первых, у ребёнка ещё не сформирована такая степень ответственности. А во-вторых, ребёнок по неопытности может попасть в лапы преступников — от мошенников до торговцев людьми. Ирина Коржаева Психолог

Психолог также отметила, что и самостоятельный поиск подработки родителями за ребёнка — тоже не лучший вариант: так ребёнок лишается возможности выбора и не учится анализировать. К тому же большинство взрослых не знают, на чём может заработать современный подросток.

«Важно не вызвать аллергию на работу. Человек имеет право на отдых. Работа важна, но человек только учится работать, поэтому важно дать понять, что он не будет «выкинут», что рядом будет поддержка и обсуждение, а возможность сменить работу — это тоже право выбора», — добавила эксперт.

Главное — родителям не стоит забывать, что подросток всё ещё ребёнок, который учится и нуждается в поддержке. Чем увереннее будут его первые шаги в трудовой жизни, тем больше шансов стать успешным в будущем. Поэтому важно не бросать его в омут самостоятельности, а быть рядом и помогать.

Ранее Life.ru писал, что школьникам доступны летние подработки — от бариста и курьеров до вожатых и промоутеров — с почасовой оплатой 300–400 рублей. Однако стоит учитывать, что у курьеров серьёзная система штрафов. Вакансий достаточно много, особенно в точках общественного питания и детских лагерях.