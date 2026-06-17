Летняя ловушка для школьников и студентов: Life.ru узнал, какие «подработки» грозят судимостью

Летние каникулы традиционно становятся временем активного поиска подработки среди школьников и студентов. При этом молодые люди нередко становятся наиболее уязвимой категорией соискателей. Отсутствие опыта трудоустройства, желание быстро заработать и недостаточное внимание к юридическим деталям приводят к тому, что привлекательная вакансия может обернуться не только потерей заработка, но и серьёзными правовыми последствиями. Об этом Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, необходимо помнить, что трудовые отношения должны оформляться в соответствии с требованиями законодательства. Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается в письменной форме. Если работодатель предлагает работать без оформления документов, выплачивать зарплату исключительно наличными или ограничиться устными договорённостями, работник лишается значительной части правовых механизмов защиты. В случае невыплаты заработной платы или возникновения спора ему придётся доказывать сам факт трудовых отношений.

Для несовершеннолетних работников законом предусмотрены дополнительные гарантии. В соответствии со статьёй 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, а в отдельных случаях — с 14 лет при соблюдении специальных условий. Кроме того, статьи 92 и 94 Трудового кодекса РФ устанавливают сокращённую продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Если работодателя не интересует возраст соискателя, условия труда и предусмотренные законом ограничения, это уже повод задуматься о добросовестности такого предложения.

Повышенную осторожность следует проявлять в отношении вакансий, связанных с использованием личной банковской карты, переводом денежных средств или оформлением финансовых продуктов на своё имя. Подобные предложения могут называться работой финансового помощника, оператора переводов или посредника по обработке платежей. Однако за такими формулировками могут скрываться схемы по перемещению денежных средств, полученных преступным путём. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

Необходимо понимать, что все банковские операции фиксируются. Если через карту проводятся незаконно полученные средства, её владельцу придётся объяснять их происхождение и обстоятельства совершённых операций, так как такие действия часто используются в схемах отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.

Полученные средства могут быть взысканы через суд как неосновательное обогащение на основании статьи 1102 Гражданского кодекса РФ. Если же будет установлено, что человек осознавал противоправный характер своих действий и сознательно участвовал в схеме, его действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошенничестве по статье 159 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей, или как легализация денежных средств, приобретённых преступным путём по статье 174 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет, штраф и/или обязательные работы.

Серьёзные правовые риски возникают и тогда, когда молодому человеку предлагают оформить на своё имя банковскую карту, электронный кошелёк, сим-карту или аккаунт в различных сервисах для последующей передачи третьим лицам.

«Такие инструменты остаются связанными с их владельцем, который впоследствии будет вынужден объяснять происхождение финансовых операций и обстоятельства использования оформленных на его имя средств идентификации. Если они будут использованы при совершении противоправных действий, владелец неизбежно окажется участником соответствующих проверочных мероприятий», — предупреждает специалист.

В период ЕГЭ мошенники чаще всего предлагают школьникам купить якобы настоящие варианты заданий и ответы, но на деле жертва либо получает старые демоверсии, либо скачивает вредоносное приложение, которое крадёт личные данные, доступ к банковским приложениям и государственным сервисам. Кроме того, злоумышленники звонят и пишут ученикам и их родителям, маскируясь под сотрудников школ и под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных вынуждают перейти по ссылке или продиктовать код из смс.