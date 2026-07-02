Миф о гениальных троечниках: Откуда он взялся и почему мы верим в исключения

Миф о том, что троечники чаще добиваются успеха, а отличники проигрывают во взрослой жизни, держится на выборочных примерах. На деле хорошее образование, дисциплина и умение работать на результат по-прежнему заметно повышают шансы на карьерный рост, отметил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, успешные люди в бизнесе, политике и госуправлении чаще всего имеют сильную образовательную базу. Красный диплом, золотая медаль или ведущий вуз не гарантируют успех автоматически, но дают важное преимущество: развитое мышление, навык анализа и способность быстро разбираться в сложной информации.

Стереотип о «гениальных троечниках» живёт потому, что яркие исключения лучше запоминаются. Истории о тех, кто плохо учился, а потом стал успешным, звучат эффектно и легко расходятся, тогда как путь дисциплинированных отличников кажется менее драматичным.

«Мы запоминаем яркие истории про гениальных троечников, которые бросили университет и стали миллиардерами. Но забываем про тысячи троечников, которые так и остались троечниками — и в жизни. И наоборот — мы не замечаем отличников, которые спокойно и успешно строят карьеру, потому что это не сенсация», — заключил собеседник RuNews24.ru.

Кстати, подростки из благополучных семей часто становятся удобной мишенью для мошенников из-за доверчивости. Дети, окружённые заботой близких и привычной средой, могут хуже распознавать угрозы.