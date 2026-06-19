«Заставить нельзя»: Юрист объяснил, когда школа вправе привлечь ученика к уборке

Привлекать школьников к уборке кабинетов без их согласия и без согласия родителей незаконно. Об этом рассказал юрист Вячеслав Печников в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что по закону «Об образовании в РФ» учеников нельзя привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их добровольного согласия. Для несовершеннолетних обязательно разрешение родителей. Попросить помочь можно, но только если ребёнок согласен.

«Однако есть и другие нормы. В санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» сказано: уборка учебных и вспомогательных помещений должна проводиться после занятий, в отсутствие учащихся, при открытых окнах», — рассказал юрист Печников.

По словам эксперта, попросить поднять стулья или стереть мел с доски допустимо. Но мыть полы, подметать и мыть окна должны профессиональные уборщики в то время, когда в классе никого нет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что школьникам начальных классов необходим тихий час для мягкой адаптации и снижения стресса при переходе из детского сада. Из-за высокой учебной нагрузки особенно важен баланс между занятиями и отдыхом. Для некоторых учеников может быть полезен дневной сон, особенно с учётом их возраста. Это особенно актуально для групп продлённого дня, число которых растёт из-за работающих родителей.