В российских школах предлагают ввести тихий час

Школьникам начальных классов необходим тихий час, поскольку это поможет мягко адаптировать детей к учебе и снизить стресс при переходе из детского сада. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Учебная нагрузка в начальной школе высока, поэтому важен баланс между обучением и восстановлением. При этом не все дети готовы спать днём, поэтому организация отдыха должна учитывать возрастные особенности, но для части учеников дневной сон может быть эффективным способом восстановления.

Рыбальченко также отметил, что подобная практика могла бы применяться в группах продлённого дня, которых становится всё больше из-за занятости родителей.

«Я думаю, что для детей эта форма не сильно должна отличаться от того, что есть в детском саду», — добавил он.

