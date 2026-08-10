Индекс первоклассника: Life.ru узнал, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2026 году

Минимальный набор товаров к новому учебному году в крупных российских торговых сетях обойдётся примерно в 5,7–6,2 тысячи рублей. Такая цифра следует из исследования аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), которое оказалось в распоряжении Life.ru. За два года базовая школьная корзина подешевела почти на 3%.

Самый дешёвый комплект для мальчика в августе 2026 года оценили в 6182 рубля, для девочки — в 5719 рублей. В расчёт вошли школьная форма и обувь, спортивная одежда, кроссовки и чешки, рюкзак, а также основной набор канцелярии. Два года назад аналогичные корзины стоили 6254 и 6006 рублей соответственно.

Один только базовый комплект канцелярских принадлежностей сейчас можно собрать от 399 рублей. В него входят тетрадь, альбом, ручка, простой и цветные карандаши, фломастеры, дневник, пенал и линейка. За два года такая корзина подешевела на 4%, а за последний год её минимальная стоимость практически не изменилась.

Сильнее всего за год снизились минимальные цены на простые карандаши — сразу на 41%, до 7 рублей за штуку. Линейки подешевели на 32%, набор из шести фломастеров — на 17%, шариковые ручки — на 13%. Самые доступные школьные ранцы стали дешевле на 11% и теперь начинаются от 1130 рублей.

Из одежды заметно снизилась стоимость базового комплекта для девочки из юбки, блузки, колготок и туфель — он обходится на 14,5% дешевле, чем в августе 2024 года. Минимальные цены на брюки для мальчиков начинаются от 299 рублей, рубашки — от 499, ботинки — от 599 рублей.

Часть крупных сетей в этом сезоне дополнительно зафиксировала цены на отдельные школьные товары. Например, MAAG сохранил стоимость базовой детской коллекции на уровне прошлого года, «Гипер Лента» заморозила цены на четверть ассортимента «Школьного базара», а «Детский мир», по данным АКОРТ, по ряду канцелярских позиций снизил их ещё на 5–13%.

«Подготовка к школе остаётся для семей одной из самых важных статей расходов. Торговые сети заблаговременно готовятся к пику спроса на школьные товары, расширяя ассортимент, выделяя его в отдельные зоны в магазинах и на сайтах, а также дополнительно инвестируют в доступность базового школьного набора», — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Ранее Life.ru разбирался, сколько стоит собрать ребёнка в школу и на каких покупках можно сэкономить. Важно учитывать, что фактические расходы семьи могут быть заметно выше минимальной корзины: они зависят от количества одежды и канцелярии, требований школы и выбранных брендов.