«На всякий случай» не покупайте: Как собрать ребёнка в школу и не выйти за рамки бюджета

Подготовка ребёнка к школе традиционно становится одной из самых крупных сезонных статей расходов для семьи. Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева рассказала Life.ru, как не выйти за рамки бюджета и не купить лишнего.

Итоговая сумма нередко оказывается значительно выше первоначального бюджета. И дело не только в росте цен: в конце лета спрос на школьные товары достигает максимума, подготовка к школе проходит в условиях дефицита времени и высокой эмоциональной нагрузки. Стремясь купить всё необходимое, родители чаще приобретают товары "на всякий случай" или под влиянием маркетинговых предложений. Елена Потрясаева Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА

Экономист отметила, что во многих школах точные списки тетрадей, альбомов, материалов для уроков технологии и изобразительного искусства появляются уже после начала занятий. Поэтому разумнее сначала приобрести только то, без чего ребёнок действительно не сможет приступить к учёбе: одежду и обувь на первое время, рюкзак и минимальный набор канцелярских принадлежностей. Учитель может попросить тетради другого формата, определённые виды красок или бумаги, а часть заранее купленных материалов так и останется невостребованной. Кроме того, некоторые товары, например клей, пластилин или гуашь, имеют ограниченный срок хранения.

По словам специалиста, готовые школьные наборы далеко не всегда оказываются выгоднее. Хотя комплекты создают ощущение экономии благодаря пакетному предложению, часть их содержимого может оказаться ненужной или уже иметься дома. Кроме того, важно учитывать вкусы самого ребёнка. Лучше собирать набор самостоятельно, ориентируясь на требования школы и личные предпочтения школьника.

Перед походом в магазин эксперт рекомендует разделить покупки на две категории: обязательные к 1 сентября и те, которые можно приобрести позже. После первых недель обучения часть запланированных покупок нередко вообще отпадает. Кроме того, после окончания августовского покупательского ажиотажа цены на отдельные сезонные товары могут снизиться.

При покупке не стоит ориентироваться только на стоимость каждого товара по отдельности. Семейный бюджет чаще страдает не из-за дорогих приобретений, а из-за множества мелких незапланированных расходов. Поэтому оценивать лучше общую стоимость всей школьной корзины. При этом важно учитывать и сопутствующие расходы: поездки в несколько магазинов ради небольшой разницы в цене, платную доставку или дополнительные транспортные затраты, которые способны полностью свести экономию к нулю.

«При этом рациональная экономия не означает отказ от действительно важных для ребёнка покупок. Гораздо эффективнее заранее определить одну-две категории, на которых семья не будет экономить, например качественную обувь или удобный рюкзак, а остальные расходы оптимизировать за счёт грамотного планирования и отказа от необязательных приобретений», — заключила Потрясаева.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина объяснила, как родителям добиться зачисления ребёнка в первый класс. Она признала, что при нехватке мест школа действительно может отказать в приёме, если в семье нет других детей, уже обучающихся в этом учреждении. При этом, по словам депутата, образовательная организация обязана подсказать родителям, куда можно обратиться для решения вопроса.