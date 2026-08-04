Как добиться зачисления, если школа футболит: Важные советы родителям первоклашек от депутата

Школа не имеет права отказать будущему первокласснику в зачислении, не предложив взамен другой вариант обучения поблизости. Об этом рассказала депутат Госдумы Нина Останина в эксклюзивной беседе с Life.ru.

По её словам, ни один закон не закрепляет за ребёнком место в конкретной школе. При этом если в семье несколько детей и один из них уже учится в ближайшем учебном заведении, то второго ребёнка обязаны принять туда же — не важно, в какой класс он идёт.

Останина признала, что при нехватке мест в первом классе школа сейчас действительно может отказать, если малыш в семье единственный ученик. Однако депутат отметила, что учебное учреждение обязано подсказать родителям, куда им можно обратиться.

То есть просто так футболить ребёнка не могут. В данном случае существует отдел департамента образования, в который нужно обращаться. Нина Останина Депутат Государственной думы

Парламентарий отметила, что чаще всего такая проблема возникает в крупных регионах. По её словам, страна сейчас пожинает плоды непродуманной оптимизации: закрыли не только маленькие сельские школы, но и малокомплектные учебные заведения в городах. Похожая ситуация раньше сложилась в здравоохранении, а теперь это ощутила на себе система образования.

Останина напомнила, что если родителям всё равно отказывают и им приходится возить ребёнка учиться за несколько районов, то есть губернатор, глава региона, министр, курирующий образование, а также профильный Комитет Госдумы. Она заверила, что готова разбирать в ручном режиме любое обращение родителей. По словам депутата, накануне 1 Сентября особенно важно понимать, где будет учиться ребёнок, и подобные обращения она никогда не оставляет без внимания.

Незадолго до этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что её аппарат разбирает жалобы родителей, которым не дают записать детей в десятый класс. По её словам, в этом году поступило уже десять обращений от возмущённых мам и пап, чьих выпускников девятых классов не зачисляют дальше. Она отметила, что отказать в приёме школа может только из-за отсутствия свободных мест.