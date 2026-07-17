Не берут в 10-й класс? Вассерман разгромил страшилки про колледжи, ПТУ и «потерянное время»

Ребёнка, которого не зачислили в 10-й класс, прежде всего нужно успокоить. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. По его словам, неудача не ставит крест на дальнейшем образовании. Подросток может продолжить учёбу в колледже или другом учреждении среднего профессионального образования.

В профессионально-технических учебных заведениях, кстати, дают практически тот же курс среднего образования, что и в обычных школах. Говорю «практически», потому что даже в школах одного уровня преподавание может отличаться — одни учителя дают предмет лучше, другие хуже, но в целом уровень примерно одинаковый. Так что потерянного времени нет. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы, публицист

Современный мир быстро меняется, и людям всё равно приходится осваивать новые навыки, доучиваться и порой полностью менять профессию. Главное, чтобы у школьника была способность заниматься самостоятельно.

Депутат также призвал объяснить подростку, что одна неудача не определяет всю его дальнейшую жизнь. В следующий раз обстоятельства могут сложиться иначе, поэтому разочаровываться и опускать руки не нужно.

«Родители, конечно, могут дать и свои собственные советы, исходя из жизненного опыта. Я же скажу на своём: мне в жизни пришлось дважды полностью переучиваться и осваивать совершенно новые специальности, не говоря уже о постоянном доучивании. И, если сравнить всё, что я освоил после школы, с тем, что дала мне школа и вуз, — школьная база составила лишь небольшую часть», — подчеркнул депутат.

Ранее детский омбудсмен и представитель федеральной пятёрки списка «Единой России» на думских выборах Мария Львова-Белова заявила, что отказать в приёме ребёнка в 10-й класс могут только при отсутствии свободных мест. Также она объяснила, как стоит поступать родителям в случае отказа.