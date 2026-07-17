Львова-Белова назвала единственную причину не взять школьника в 10-й класс

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка разбирает обращения родителей, которым не дают записать детей в десятый класс. Об этом сообщила детский омбудсмен и представитель федеральной пятёрки списка «Единой России» на думских выборах Мария Львова-Белова, слова которой опубликовали на сайте партии.

«У нас в этом году было уже десять обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей — выпускников 9-х классов в 10-е по разным причинам. Отказ в приёме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест», — отметила она.

Львова-Белова пояснила, что если в выбранной школе не хватает мест, родители могут обратиться в региональный департамент образования, чтобы перевести ребёнка в другое учебное заведение.

В «Единой России» отметили, что если у выпускника есть сданный ОГЭ и аттестат, то отказ нарушает конституционное право на образование.

Она отметила, что семьи необходимо заранее предупреждать о возможных трудностях с продолжением обучения. Также, по её мнению, детям следует своевременно рассказывать о вариантах получения высшего и среднего профессионального образования. Кроме того, Львова-Белова считает, что профориентационная работа должна начинаться уже в средних классах. Она предложила развивать тестирования, экскурсии на предприятия и мастер-классы, а также расширять возможности трудоустройства подростков и участия в проекте «Шаг в профессию».

Ранее сообщалось, что поступление в 10-й класс не всегда происходит автоматически после окончания девятого класса, поскольку во многих регионах действует система индивидуального отбора, особенно в профильные классы. Отмечалось, что школа может отказать в приёме только по основаниям, предусмотренным законодательством и правилами приёма конкретной образовательной организации, в том числе при отсутствии свободных мест