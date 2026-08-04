Переждать ажиотаж и сэкономить: Финконсультант назвал покупки к школе, которые лучше отложить до октября

Финансовый консультант Александр Патешман рассказал читателям Life.ru, какие школьные покупки лучше сделать заранее, а с какими можно подождать до октября. В первую очередь эксперт советует сейчас заняться записью детей в секции и кружки. После начала учебного года свободных мест в популярных спортивных и музыкальных направлениях может не остаться.

Настанет 1 Сентября, и места в музыкальной школе или спортивной секции вашему ребёнку может просто не хватить, если не задуматься заранее. Как правило, набор в футбольные или баскетбольные кружки начинается чуть раньше. Выясните ситуацию сейчас, особенно если таких мест мало и на них большой спрос, иначе после 1 Сентября их может не остаться. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Также не стоит откладывать покупку техники. Если ребёнку нужен новый ноутбук, компьютер или монитор для занятий, выгоднее приобрести их заранее: перед 1 Сентября цены могут вырасти, а сейчас ещё можно найти скидки и промокоды.

А вот с одеждой и обувью спешить не обязательно. По словам специалиста, за месяц ребёнок может вырасти, а после начала учебного года магазины часто устраивают распродажи. Если старая форма ещё подходит, покупку можно перенести на октябрь.

«Сейчас начинается ажиотаж, а в октябре на одежду могут быть хорошие скидки. Поэтому стоит всё перемерить и, если вещи ещё подходят, отложить покупку новой формы на период после сентября. Это касается и обуви, и ранца», — сказал Патешман.

Такой подход к покупке одежды можно использовать как урок финансовой грамотности: предложить ребёнку забрать себе разницу между нынешней ценой и стоимостью вещи после скидки.

Школьные принадлежности, напротив, лучше купить сейчас. Тетради, ручки и карандаши во время распродаж часто стоят дешевле, а покупка заранее поможет избежать дефицита нужных товаров.

Мебель для учебного места — стол, кресло или стул — тоже стоит заказывать заранее. На изготовление некоторых моделей может уйти несколько недель, поэтому к началу занятий рабочая зона ребёнка должна быть готова.

По словам Патешмана, сэкономить можно и на форме: вместо специализированных школьных магазинов стоит обратить внимание на обычные массмаркеты, а также использовать кешбэк и промокоды.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина рассказала, как родителям добиться зачисления ребёнка в первый класс. Она признала, что при нехватке мест в первом классе школа сейчас действительно может отказать, если малыш в семье единственный ученик. Однако депутат отметила, что учебное учреждение обязано подсказать родителям, куда им можно обратиться.