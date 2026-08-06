«Ортопедический» не значит полезный: Как выбрать рюкзак, который не испортит спину школьника

Конец лета — время подготовки к школе. Родители покупают форму, канцелярию и, конечно же, новый ранец. Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова в беседе с Life.ru объяснила, как выбрать рюкзак, который не испортит спину ребёнка.

На сегодняшний день нет убедительных научных данных, что определённая модель рюкзака вызывает сколиоз. Сколиоз — заболевание с совершенно другими механизмами развития, и школьный ранец к ним не относится. Однако слишком тяжёлый или неудобный рюкзак действительно может привести к быстрой утомляемости, боли в плечах, шее и пояснице, а также сформировать привычку сутулиться. Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач лфк Института физической реабилитации

По словам специалиста, ранец должен соответствовать росту ребёнка. Его верхний край не должен подниматься выше плеч, а нижний — опускаться ниже уровня поясницы. Слишком большой рюкзак хуже фиксируется и меняет распределение нагрузки.

Полностью собранный ранец желательно должен весить не более 10–15% массы тела ребёнка. Чем младше школьник, тем легче должен быть рюкзак. Эксперт рекомендует регулярно проверять его содержимое и не носить лишние учебники или игрушки.

Лямки лучше выбирать широкие, мягкие и регулируемые — так нагрузка распределяется более равномерно. Жёсткая спинка действительно может сделать ношение рюкзака комфортнее, особенно если внутри лежат книги с твёрдыми углами. Однако сама по себе надпись «ортопедическая спинка» не означает, что такой рюкзак полезнее для позвоночника. Гораздо важнее, чтобы он плотно прилегал к спине и был правильно отрегулирован.

Грудная застёжка помогает удерживать лямки на плечах и уменьшает их соскальзывание. При этом важно, чтобы она располагалась на правильном уровне и не давила на шею. Поясной ремень особенно полезен, если ребёнку приходится ежедневно носить тяжёлый рюкзак или долго идти пешком до школы: он позволяет перераспределить часть нагрузки с плечевого пояса на таз.

Самая распространённая ошибка — носить рюкзак на одном плече. В этом случае ребёнок непроизвольно наклоняется в противоположную сторону, мышцы работают неравномерно, быстрее появляется усталость. Лучше всегда использовать обе лямки и регулировать их так, чтобы ранец располагался достаточно высоко и не болтался при ходьбе.

Периодические боли в спине после школы — повод оценить сразу несколько факторов: вес ранца, правильность его регулировки, уровень физической активности ребёнка, организацию рабочего места дома, а также продолжительность сидения за партой и за компьютером. Во многих случаях причиной становится не сам рюкзак, а сочетание малоподвижного образа жизни, длительного сидения и недостаточной физической активности.

«При выборе школьного ранца не стоит ориентироваться только на слово «ортопедический» на этикетке. Намного важнее, чтобы рюкзак подходил ребёнку по размеру, был лёгким, хорошо регулировался и не перегружался лишними вещами. Лучшая профилактика болей в спине — это не идеальный ранец, а регулярная физическая активность, крепкий мышечный корсет и привычка больше двигаться», — резюмировала Семёнова.

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