Россиянам назвали дату приёма детей в первые классы в 2026 году

В российских школах приём заявлений в первые классы начнётся не позднее 1 апреля. В 2026 году за парты впервые сядут свыше 1,5 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении», — говорится в сообщении.

В первую очередь заявления принимаются от семей, проживающих на закреплённых за школами территориях, а также от льготных категорий граждан. Для них решение о зачислении принимается в течение трёх рабочих дней после завершения приёма документов. Первый этап подачи заявлений продлится до 30 июня. На втором этапе — с 6 июля по 5 сентября — места предоставляются при наличии свободных мест вне зависимости от регистрации ребёнка.

Решения о зачислении оформляются в течение пяти рабочих дней, а уведомления направляются через личный кабинет на госуслугах и по указанным контактам родителей. Отдельно отмечается, что с 1 апреля 2025 года дети без гражданства РФ должны проходить тестирование на знание русского языка для поступления в школу.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась против идеи введения оценок за поведение в школах. По её мнению, подобная мера не способна повлиять на подростков с агрессивным поведением.