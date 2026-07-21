С 1 августа семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Как изменится начисление пособий и компенсаций Оглавление Как будут назначать социальные выплаты на детей с 1 августа Как изменилось взыскание алиментов этим летом Регионы начинают перечислять выплаты к школе. Какие меры поддержки для родителей существуют, какие появились новшества при оплате алиментов и какие пособия повысят с 1 августа? 20 июля, 21:20 Семьи с детьми получат выплаты к школе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY, с использованием Nano Banana AI

Как будут назначать социальные выплаты на детей с 1 августа

В августе 2026 года родители школьников начнут получать выплаты к началу учебного года. Единой выплаты на федеральном уровне сейчас нет, но региональные меры поддержки существуют. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— В каждом регионе определяют свои меры поддержки и категории получателей. Где-то это могут быть разовые выплаты, где-то — компенсации за уже оплаченные товары к школе. Все зависит от региона и вида выплат. Например, в Москве в 2026 году основные выплаты для школьников уже пришли на карты родителей в мае. В регионах деньги чаще переводят в августе. Выплаты по заявлению имеют отдельные сроки. Например, в течение месяца со дня подачи заявления или до конца года. Что касается категорий получателей, то они тоже различаются. Чаще всего поддержку оказывают многодетным семьям. Например, в Москве выплата к школе для них составляет 14 827 рублей. Бывает, что выплата на первоклассника больше. Например, в Алтайском крае на первоклассника из многодетной семьи выделяется 7,5 тыс. На учеников 2–11 классов — по 5 тыс. В ряде регионов оказывают меры поддержки малоимущим семьям, а также отдельным категориям льготников, — рассказала Елена Кузнецова.

Чтобы узнать о положенных мерах поддержки и выплатах к школе, Елена Кузнецова рекомендует обратиться в местный отдел социальной защиты, МФЦ или на портал «Госуслуги». Кстати, во многих регионах выплаты к школе уже начали перечислять с 1 июля. В частности, об этом объявило Правительство Калининградской области.

В июле 2026 года многодетные семьи в регионе получат выплату на подготовку школьников к учебному году. Она составит 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. Средства перечислят автоматически. Подавать заявление не нужно.

— Август традиционно становится одним из самых затратных месяцев для семей с детьми. Подготовка к новому учебному году требует серьёзных расходов, поэтому именно сейчас особенно важно, чтобы все предусмотренные государством меры поддержки поступали своевременно. При этом говорить о массовом повышении детских пособий с августа было бы неправильно. Большинство федеральных выплат уже проиндексировано в начале года и продолжает выплачиваться в ранее установленном размере. Однако для части семей август станет периодом переоформления единого пособия. Поскольку оно назначается на один год, при повторном обращении проводится новая комплексная оценка нуждаемости. Если доход семьи снизился или изменились иные обстоятельства, размер выплаты может быть увеличен в соответствии с действующими критериями, — рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Как изменилось взыскание алиментов этим летом

Социальный фонд России перешёл на централизованную систему работы с исполнительными документами судебных приставов по удержаниям алиментов с больничных выплат. Новый формат взаимодействия работает через единую цифровую платформу в социальной сфере и предусматривает экстерриториальный принцип. Таким образом, можно подавать заявление только в одно отделение Социального фонда по месту работы должника вместо нескольких — по каждому месту работы.

Такой подход уже используется при работе с удержанием с пенсионных выплат, теперь единая цифровая платформа позволяет расширить его и на больничные выплаты. В дальнейшем Социальный фонд и Служба судебных приставов также планируют отказаться от бумажных исполнительных документов и обеспечить единую точку работы по ним.

Авторы Нина Важдаева