С 1 августа изменится начисление социальных выплат. Какие новшества ждут получателей Оглавление Что изменится для работающих россиян с 1 августа Как изменится начисление социальных выплат с 1 августа Какие изменения в начислении социальных выплат ожидаются с 2027 года С 1 августа ожидается ряд новшеств, которые коснутся социальных выплат. Кого они затронут, какие выплаты повысят и на сколько? 12 июля, 21:20 С 1 августа появятся изменения в начислении социальных выплат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Что изменится для работающих россиян с 1 августа

До 1 августа работодатели должны предоставить в СФР заявлении о финансовом обеспечении предупредительных мер. Нередко его просто называют заявлением на финансирование.

— Таким образом работодатель просит Социальный фонд России разрешить направить часть страховых взносов на профилактические мероприятия по охране труда. К ним относятся покупка индивидуальных средств защиты, медосмотры, спецоценка условий труда (СОУТ), санаторно-курортное лечение, обучение сотрудников и ещё ряд мер. СФР покрывает расходы работодатели на эти нужды, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как изменится начисление социальных выплат с 1 августа

В августе продолжатся выплаты новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Семьи, заявления которых уже рассмотрены и одобрены, смогут получить средства в августе. Для многих родителей это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда традиционно возрастают расходы на подготовку детей к школе. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— Кроме того, в августе сохранится курс на проактивное предоставление социальной поддержки. Государство постепенно переходит к модели, при которой человек получает положенные выплаты без необходимости неоднократно подтверждать уже имеющиеся у государства сведения. Такой подход делает систему более удобной и позволяет сократить сроки назначения мер поддержки. Считаю, что сегодня эффективность социальной политики определяется не только размером выплат, но и тем, насколько быстро и просто гражданин может ими воспользоваться. Поэтому дальнейшее развитие беззаявительных механизмов, цифровых сервисов и межведомственного взаимодействия остаётся одним из ключевых направлений совершенствования всей системы социальной поддержки, — добавил Александр Аксененко.

Целый ряд новшеств коснётся пенсионеров. В частности, с 1 августа пройдёт перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Речь идёт о тех людях, кто был официально трудойстроен и работал в 2025 году. Кроме того, пройдёт повышение накопительной пенсии. Прибавка с 1 августа составит 17,3%.

Какие изменения в начислении социальных выплат ожидаются с 2027 года

В СФР сообщили, что с 2027 года изменится порядок учёта стажа по уходу за пожилыми и инвалидами. Люди, которые присматривают за близкими и родственниками, со следующего года начнут подтверждать уход для пенсии по новым правилам. О соответствующих периодах ухода нужно будет сообщать до их начала, а не после, как сейчас. До конца следующего года необходимо также зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше. Тогда он будет учтён при назначении пенсии.

— Сейчас присмотр за людьми 80 лет и старше, а также детьми-инвалидами и инвалидами первой группы учитывают в пенсионный стаж по заявлению. Оно подаётся в СФР после того, как соответствующий период завершён. Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода, а затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится продолжительное время. При оформлении нужно будет приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. Сейчас такое подтверждение требуется лишь в том случае, если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно, — добавили в Социальном фонде России.

Авторы Нина Важдаева