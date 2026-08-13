«Мы создаём историю»: Скейтбордист сделал трюк на фоне затмения и собрал 40 млн просмотров

Испанский скейтбордист и блогер Дэнни Леон поразил интернет-пользователей, выполнив трюк на фоне полного солнечного затмения. Кадры, опубликованные в его социальных сетях, разлетелись по миру и за несколько часов набрали более 40 миллионов просмотров.

Испанский скейтбордист Дэнни Леон исполнил трюк во время затмения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danny_leon

На видео скейтбордист выполняет трюк в тот момент, когда Луна полностью закрывает солнечный диск, создавая драматичное и визуально впечатляющее зрелище. Ролик мгновенно стал хитом, вызвав восхищение пользователей.

«Сначала солнце, затем Луна, а сегодня мы создаём историю с этим закатом. Спасибо всей команде за то, что это сделали», — написал скейтбордист.

Дэнни Леон уже не в первый раз удивляет публику необычными трюками, но этот ролик стал одним из самых популярных в его карьере. Совпадение скейтбордического элемента с редким астрономическим явлением сделало видео по-настоящему уникальным.

Ранее Life.ru рассказывал, что солнечное затмение 12 августа сфотографировали с МКС — с высоты около 400 километров. Космонавт Пётр Дубров запечатлел момент, когда Луна начала закрывать солнечный диск. Полную фазу затмения было видно на севере России, в Гренландии, Исландии и на севере Испании. В большинстве стран Европы — только частичную.