Луна медленно наплывает на Солнце: В части России увидели затмение

Жители ряда регионов России, в том числе Петербурга, увидели солнечное затмение. В течение нескольких минут Луна «подъедала» нашу звезду, пока не отступила и не освободила всю её площадь. Трансляцию долгожданного астрономического события вёл «Роскосмос».

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге. Скриншот © VK / Роскосмос

При этом 12 августа в агентстве называют главным днём в году — помимо солнечного затмения, в небе можно будет увидеть ещё два явления. Речь идёт о метеорном потоке Персеиды, который сегодня достигнет своего пика, и параде планет.

Ранее «Роскосмос» отчитался о вводе в эксплуатацию четвёртого спутника «Электро-Л». Он стал частью российской гидрометеорологической группировки, которая работает на орбите Земли. Аппараты произвели в научно-производственном объединении Лавочкина.