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Регион
12 августа, 18:07

Луна медленно наплывает на Солнце: В части России увидели затмение

Жители ряда регионов России наблюдали солнечное затмение

Жители ряда регионов России, в том числе Петербурга, увидели солнечное затмение. В течение нескольких минут Луна «подъедала» нашу звезду, пока не отступила и не освободила всю её площадь. Трансляцию долгожданного астрономического события вёл «Роскосмос».

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге. Скриншот © VK / Роскосмос

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге. Скриншот © VK / Роскосмос

При этом 12 августа в агентстве называют главным днём в году — помимо солнечного затмения, в небе можно будет увидеть ещё два явления. Речь идёт о метеорном потоке Персеиды, который сегодня достигнет своего пика, и параде планет.

Благодать с 12 по 28 августа: Этим животным китайского гороскопа особенно повезёт в коридор затмений
Благодать с 12 по 28 августа: Этим животным китайского гороскопа особенно повезёт в коридор затмений

Ранее «Роскосмос» отчитался о вводе в эксплуатацию четвёртого спутника «Электро-Л». Он стал частью российской гидрометеорологической группировки, которая работает на орбите Земли. Аппараты произвели в научно-производственном объединении Лавочкина.

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Обложка © VK / Роскосмос

Матвей Константинов
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