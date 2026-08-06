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6 августа, 12:53

На орбите Земли заработал четвёртый спутник российской гидрометеорологической группировки

«Роскосмос» сообщил о вводе в эксплуатацию спутника «Электро-Л» № 5

Обложка © electro.ntsomz.ru

Обложка © electro.ntsomz.ru

Завершён ввод в эксплуатацию гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Специалисты провели техническое состояние аппарата, находящегося на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы.

«Спутник успешно принят в состав одноименной космической системы», — говорится в сообщении.

Всего на орбите работают четыре спутника данной серии, они образуют орбитальную гидрометеорологическую группировку. Аппараты сделаны в научно-производственном объединении Лавочкина.

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Ранее стало известно, сколько «осталось» МКС. Как сообщали в «Роскосмосе», манёвры по своду станции начнутся в 2028 году, в них примут российский «Прогресс» и специально создаваемый под эти цели американский аппарат. Работы завершат в 2030 году её затоплением в южной части Тихого океана.

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Матвей Константинов
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