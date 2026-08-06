На орбите Земли заработал четвёртый спутник российской гидрометеорологической группировки

Всего на орбите работают четыре спутника данной серии, они образуют орбитальную гидрометеорологическую группировку. Аппараты сделаны в научно-производственном объединении Лавочкина.

Ранее стало известно, сколько «осталось» МКС. Как сообщали в «Роскосмосе», манёвры по своду станции начнутся в 2028 году, в них примут российский «Прогресс» и специально создаваемый под эти цели американский аппарат. Работы завершат в 2030 году её затоплением в южной части Тихого океана.