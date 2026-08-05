Россия и США начнут сводить МКС с орбиты в 2028 году

Плановое снижение орбиты Международной космической станции начнётся в 2028 году и займёт около двух лет. В совместной операции будут участвовать два российских грузовых корабля «Прогресс» и специально создаваемый американский аппарат, сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса».

Американский корабль будет отвечать непосредственно за контролируемое сведение станции. Российские «Прогрессы» потребуются для управления ориентацией огромного комплекса во время спуска.

Россия и США также планируют заключить отдельное соглашение. В документе стороны должны распределить ответственность между «Роскосмосом» и NASA на разных этапах операции.

Полёт станции предполагается завершить в 2030 году. Конструкцию направят в малонаселённый район южной части Тихого океана, где обычно затапливают отработавшие космические аппараты.

Первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года. Постоянные экипажи работают на станции с 2000-го, а первоначальный срок её эксплуатации впоследствии неоднократно продлевали.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему Россия и США решили сохранить Международную космическую станцию до 2030 года, как будет проходить её управляемое сведение с орбиты и что должно прийти на смену крупнейшей орбитальной лаборатории.