Россия и США начнут сводить МКС с орбиты в 2028 году
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Плановое снижение орбиты Международной космической станции начнётся в 2028 году и займёт около двух лет. В совместной операции будут участвовать два российских грузовых корабля «Прогресс» и специально создаваемый американский аппарат, сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса».
Американский корабль будет отвечать непосредственно за контролируемое сведение станции. Российские «Прогрессы» потребуются для управления ориентацией огромного комплекса во время спуска.
Россия и США также планируют заключить отдельное соглашение. В документе стороны должны распределить ответственность между «Роскосмосом» и NASA на разных этапах операции.
Полёт станции предполагается завершить в 2030 году. Конструкцию направят в малонаселённый район южной части Тихого океана, где обычно затапливают отработавшие космические аппараты.
Первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года. Постоянные экипажи работают на станции с 2000-го, а первоначальный срок её эксплуатации впоследствии неоднократно продлевали.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему Россия и США решили сохранить Международную космическую станцию до 2030 года, как будет проходить её управляемое сведение с орбиты и что должно прийти на смену крупнейшей орбитальной лаборатории.
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