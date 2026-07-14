МКС оставят на орбите до 2030 года? О чём договорились главы Роскосмоса и NASA

Роскосмос и NASA приняли решение продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на источники.

По его данным, договорённость была достигнута во время переговоров генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова и руководителя NASA Джареда Айзекмана на космодроме Байконур. Юнашев назвал принятое решение официальным. При этом отдельные подробности соглашения пока не раскрываются.

Переговоры прошли 14 июля, в день запуска к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-29». На станцию отправились космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

До какого года Россия собиралась работать на МКС

До появления информации о новой договорённости сроки участия России и остальных партнёров различались. США, Канада, Япония и страны Европейского космического агентства подтвердили готовность эксплуатировать МКС до 2030 года. Россия официально брала на себя обязательства только до 2028 года.

Весной 2026 года Дмитрий Баканов уже говорил, что российская сторона рассматривает возможность остаться на станции до 2030 года. Теперь, по данным Юнашева, решение было согласовано непосредственно руководителями Роскосмоса и NASA.

Таким образом, если информация будет подтверждена космическими агентствами, все основные участники проекта синхронизируют сроки работы МКС. Станция сможет оставаться действующей орбитальной лабораторией до конца десятилетия.

Почему МКС не может полноценно работать без России

Российский и американский сегменты МКС тесно связаны друг с другом. Станцию изначально не проектировали так, чтобы её можно было легко разделить на самостоятельные части.

Российский сегмент и грузовые корабли «Прогресс» используются для коррекции орбиты, уклонения от космического мусора и управления положением станции во время некоторых операций. Американские гироскопы обеспечивают её повседневную ориентацию в пространстве. Центры управления Роскосмоса и NASA при этом отвечают каждый за свою часть комплекса.

Поэтому единые сроки эксплуатации важны не только с политической, но и с технической точки зрения. Отделение российского сегмента потребовало бы сложной перестройки систем, программного обеспечения и схемы управления всей станцией.

Почему эксплуатацию МКС продлевают до 2030 года

Международная космическая станция остаётся крупнейшей действующей орбитальной лабораторией. Её первый элемент был выведен в космос в 1998 году, а непрерывное присутствие людей на борту продолжается с ноября 2000 года.

На МКС проводят эксперименты в области медицины, биологии, физики, материаловедения и исследования Земли. Станция также используется для проверки технологий, необходимых для будущих полётов человека к Луне и Марсу.

Дополнительные годы эксплуатации позволят продолжить исследования и снизить риск паузы между завершением программы МКС и появлением новых орбитальных станций. NASA планирует перейти к использованию коммерческих платформ, однако американское управление государственной отчётности отмечало, что агентству ещё предстоит оценить, успеют ли они полноценно заменить МКС к 2030 году.

Когда МКС сведут с орбиты и затопят

После завершения эксплуатации МКС планируют управляемо свести с орбиты. Большая часть конструкции сгорит в атмосфере, а наиболее плотные и жаропрочные фрагменты должны упасть в необитаемом районе океана.

NASA выбрало компанию SpaceX для разработки специального аппарата, который поможет безопасно вывести станцию с орбиты. МКС имеет массу около 430 тонн, поэтому её неконтролируемое падение создало бы недопустимые риски.

Точная дата затопления станции пока не названа. Ранее завершение программы и сведение МКС с орбиты ориентировочно связывали с 2030 годом. Новая договорённость может потребовать уточнения графика: сначала должна завершиться эксплуатация комплекса, после чего начнётся финальный этап его безопасного вывода с орбиты.

Что Россия построит вместо МКС

Россия параллельно готовит проект собственной Российской орбитальной станции — РОС. По действующим планам, первый модуль новой станции должны развернуть в 2028 году. Создание РОС будет проходить поэтапно, поэтому некоторое время Россия сможет одновременно участвовать в программе МКС и разворачивать новый орбитальный комплекс.

Продление работы МКС до 2030 года даёт Роскосмосу дополнительное время для перехода от международного проекта к собственной станции без длительного перерыва в пилотируемой космической программе.

Частые вопросы о продлении работы МКС

До какого года продлили эксплуатацию МКС?

По данным журналиста Александра Юнашева, руководители Роскосмоса и NASA решили продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.

Подтвердили ли Роскосмос и NASA продление МКС?

Информацию о принятом решении опубликовал Юнашев со ссылкой на источники. Подробные официальные заявления космических агентств ожидаются.

Когда затопят МКС?

МКС планируют управляемо свести с орбиты после завершения эксплуатации. Точная дата операции пока не объявлена, прежним ориентиром был 2030 год.

Почему МКС нельзя разделить на российскую и американскую части?

Сегменты станции технически зависят друг от друга. Они используют общие системы управления, энергоснабжения, ориентации и поддержания орбиты.

Что будет после МКС?

Россия планирует перейти к Российской орбитальной станции, первый модуль которой намечено развернуть в 2028 году. NASA рассчитывает использовать коммерческие станции на низкой околоземной орбите.