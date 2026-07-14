«Союз МС-29» уже на орбите: На МКС летят два российских космонавта и астронавт NASA

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» с международным экипажем успешно выведен на орбиту после запуска с космодрома Байконур. Об этом свидетельствует трансляция Роскосмоса.

После старта, который состоялся в 17:48 мск, корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и продолжил полет к Международной космической станции.

На борту находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это уже второй полёт в космос, для Менона — первый. Экипаж отправился на МКС в составе 75-й долговременной экспедиции, рассчитанной на 261 сутки.

По данным Роскосмоса, полет проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Стыковка корабля с модулем «Причал» российского сегмента станции ожидается примерно в 20:56 по московскому времени.

На Байконуре за пуском наблюдали глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман, что стало первым за восемь лет присутствием руководителя американского космического агентства на старте российской миссии. Также в день старта на космодроме заметили и спецредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.